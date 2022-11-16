وزير الرياضة يحفز الأخضر قبل المونديال

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تحفيز لاعبي الأخضر قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الفيصل يجتمع باللاعبين

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من اجتماع عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد نهاية مواجهة كرواتيا الودية اليوم.

وقام وزير الرياضة بمساندة لاعبي المنتخب قبل السفر إلى قطر، لدعمهم وتحفيزهم على تقديم الأفضل خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، كما حرص على الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين.

الأخضر بالمونديال

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكرواتي اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام استعداداتهما للمشاركة في مونديال قطر 2022، وانتهت المباراة بهزيمة الأخضر دون رد.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بالمونديال، وستكون أولى مواجهاته ضد الأرجنتين، يوم 22 نوفمبر، على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.