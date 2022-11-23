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قبل مواجهة بولندا بالمونديال

وزير الرياضة يحفز لاعبي الأخضر

2022-11-23 الساعة 10:12
وزير الرياضة يحفز لاعبي الأخضر
المواطن - الرياض

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حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم لاعبي الأخضر، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

وزير الرياضة يدعم اللاعبين

وهنأ وزير الرياضة اللاعبين على الأداء والنتيجة التاريخية التي حققها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، ونقل لهم تهنئة القيادة على ما قدموه في المباراة.

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وزير الرياضة مع المنتخب السعودي
الفيصل مع اللاعبين – المصدر @gsaksa

وطالب وزير الرياضة لاعبي الأخضر بمواصلة اللعب بنفس الروح والعزيمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا لمواجهة بولندا المقبلة.

وزير الرياضة مع سلمان الفرج
جانب من زيارة الفيصل – المصدر @gsaksa

الأخضر في المونديال

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، قبل الجولة الثانية، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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