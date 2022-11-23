وزير الرياضة يحفز لاعبي الأخضر

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم لاعبي الأخضر، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

وزير الرياضة يدعم اللاعبين

وهنأ وزير الرياضة اللاعبين على الأداء والنتيجة التاريخية التي حققها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، ونقل لهم تهنئة القيادة على ما قدموه في المباراة.

وطالب وزير الرياضة لاعبي الأخضر بمواصلة اللعب بنفس الروح والعزيمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا لمواجهة بولندا المقبلة.

الأخضر في المونديال

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، قبل الجولة الثانية، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.