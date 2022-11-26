وزير الرياضة يدعم المالكي: ارفع راسك يا عبدالإله

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعب عبدالإله المالكي، وذلك بعد أن أخطأ أمام المنتخب البولندي في مباراة اليوم في نهائيات كأس العالم في قطر.
#وزير_الرياضة يدعم #عبدالإله_المالكي بعد لقاء #بولندا #Qatar2022 #السعوديه_بولندا #كأس_العالم_قطر2022 #المواطن_الرياضي #مونديال_قطر_2022قد يهمّك أيضاً
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) November 26, 2022
ونشرت قناة الإخبارية عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يتحدث مع المالكي ويحفزه بعد خسارة الأخضر أمام بولندا بثنائية دون رد.
وكان المنتخب السعودي أجل حسم تأهله إلى ثمن نهائي المونديال، وذلك بعد الخسارة غير المستحقة أمام منتخب بولندا بثنائية دون رد.
ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه رسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب السعودي، بعد الخسارة أمام منتخب بولندا اليوم في نهائيات كأس العالم في قطر.
وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم أداءً متميزًا، وثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضين خير بإذن الله”.