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بعد خطئه في مباراة بولندا

وزير الرياضة يدعم المالكي: ارفع راسك يا عبدالإله

2022-11-26 الساعة 7:25
وزير الرياضة يدعم المالكي: ارفع راسك يا عبدالإله
المواطن - محمد سمعه

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دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعب عبدالإله المالكي، وذلك بعد أن أخطأ أمام المنتخب البولندي في مباراة اليوم في نهائيات كأس العالم في قطر.

ونشرت قناة الإخبارية عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يتحدث مع المالكي ويحفزه بعد خسارة الأخضر أمام بولندا بثنائية دون رد.

وكان المنتخب السعودي أجل حسم تأهله إلى ثمن نهائي المونديال، وذلك بعد الخسارة غير المستحقة أمام منتخب بولندا بثنائية دون رد.

فرصة أمام الأخضر

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.

وزير الرياضة يحفز 

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه رسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب السعودي، بعد الخسارة أمام منتخب بولندا اليوم في نهائيات كأس العالم في قطر.

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم أداءً متميزًا، وثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضين خير بإذن الله”.

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