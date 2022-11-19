وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

زار وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مقر البيت السعودي في قطر، اليوم السبت، والذي يقام على كورنيش الدوحة، خلال فترة كأس العالم 2022، للاطلاع على آخر التجهيزات قبل افتتاحه غدًا الأحد تزامناً مع انطلاق المونديال.

تجربة للمشجعين

ويقام البيت السعودي على منطقة جرى تحديدها على مساحة 18 ألف متر، وتشتمل على 10 أجنحة تقام بها 21 فعالية، وتهدف لإثراء تجربة المشجعين، خلال منافسات المونديال، والتعريف بالثقافة السعودية ودعم المنتخب السعودي في البطولة.

متاح لجميع الجنسيات

ويتيح «البيت السعودي» لزواره من جميع الجنسيات، المشاركة في الفعاليات المقامة في المنطقة من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، ويستمتع الزوار بتجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضياً في جناح الأحلام، عبر تقنية الواقع المعزّز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تجربة التصوير مع تشكيلة المنتخب السعودي افتراضياً.