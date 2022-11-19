وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك ولي العهد يلتقي ملك تايلاند طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط تركي الحمد: محمد بن سلمان لا يشد الرحال إلا لخدمة الوطن صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد
زار وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مقر البيت السعودي في قطر، اليوم السبت، والذي يقام على كورنيش الدوحة، خلال فترة كأس العالم 2022، للاطلاع على آخر التجهيزات قبل افتتاحه غدًا الأحد تزامناً مع انطلاق المونديال.
القنوات الرياضية السعودية تواكب على الهواء مباشرة زيارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمقر البيت السعودي في الدوحة#حياكم#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/wNVOqcTdsyقد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 19, 2022
ويقام البيت السعودي على منطقة جرى تحديدها على مساحة 18 ألف متر، وتشتمل على 10 أجنحة تقام بها 21 فعالية، وتهدف لإثراء تجربة المشجعين، خلال منافسات المونديال، والتعريف بالثقافة السعودية ودعم المنتخب السعودي في البطولة.
ويتيح «البيت السعودي» لزواره من جميع الجنسيات، المشاركة في الفعاليات المقامة في المنطقة من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، ويستمتع الزوار بتجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضياً في جناح الأحلام، عبر تقنية الواقع المعزّز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تجربة التصوير مع تشكيلة المنتخب السعودي افتراضياً.