وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ سعودي

علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الأنباء التي تُشير إلى احتمالية انتقال قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو إلى السعودية، مطمئنًا في الوقت ذاته الجماهير على إصابة نجم الأخضر، ياسر الشهراني.

احتمالية انتقال رونالدو للسعودية

وبشأن تلقي كريستيانو رونالدو عرضًا سعوديًّا ضخمًا، وصل إلى 350 مليون دولار في الصيف الماضي؛ واحتمالية الانتقال في الموسم الجديد، رد وزير الرياضة قائلًا: “لا أعلم هذه إجابة مباشرة، لقد قرأت نفس الشيء الذي قرأته في الأخبار”.

وتابع الفيصل خلال حواره لقناة CNN، قائلًا: “كما تعلمين نرى الكثير من الأشياء عن السعودية، مذكورة في الأخبار خاصة عندما يكون هناك أموال كبيرة متعلقة بالخبر، لكني لا أعرف شيئًا عن خططه المستقبلية”.

وعن رغبته في رؤية رونالدو يلعب في السعودية، قال وزير الرياضة: “لم لا، لدينا دوري قوي في كل فريق لدينا 7 لاعبين أجانب ولاعب واحد على مقاعد البدلاء، ونأمل أن نزيد ذلك، تلعب فرقنا في المستوى الأعلى في آسيا، وكرة القدم قوية في السعودية، إذًا لم لا؟”.

حالة الشهراني مطمئنة

على الجانب الآخر، طمأن وزير الرياضة الجماهير على إصابة ياسر الشهراني، وقال: “إنه بخير، تعرض لكسر في الوجه، وتوجب إجراء عملية جراحية له، إنه بخير وهو مستيقظ، سيكون بخير.. الحمد لله”.