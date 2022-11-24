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مطمئنًا الجماهير على إصابة الشهراني

وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ سعودي

2022-11-24 الساعة 1:08
وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ سعودي
المواطن - الرياض

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علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الأنباء التي تُشير إلى احتمالية انتقال قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو إلى السعودية، مطمئنًا في الوقت ذاته الجماهير على إصابة نجم الأخضر، ياسر الشهراني.

احتمالية انتقال رونالدو للسعودية

وبشأن تلقي كريستيانو رونالدو عرضًا سعوديًّا ضخمًا، وصل إلى 350 مليون دولار في الصيف الماضي؛ واحتمالية الانتقال في الموسم الجديد، رد وزير الرياضة قائلًا: “لا أعلم هذه إجابة مباشرة، لقد قرأت نفس الشيء الذي قرأته في الأخبار”.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع الفيصل خلال حواره لقناة CNN، قائلًا: “كما تعلمين نرى الكثير من الأشياء عن السعودية، مذكورة في الأخبار خاصة عندما يكون هناك أموال كبيرة متعلقة بالخبر، لكني لا أعرف شيئًا عن خططه المستقبلية”.

وعن رغبته في رؤية رونالدو يلعب في السعودية، قال وزير الرياضة: “لم لا، لدينا دوري قوي في كل فريق لدينا 7 لاعبين أجانب ولاعب واحد على مقاعد البدلاء، ونأمل أن نزيد ذلك، تلعب فرقنا في المستوى الأعلى في آسيا، وكرة القدم قوية في السعودية، إذًا لم لا؟”.

رونالدو
كريستيانو – المصدر @ManUtd

حالة الشهراني مطمئنة

على الجانب الآخر، طمأن وزير الرياضة الجماهير على إصابة ياسر الشهراني، وقال: “إنه بخير، تعرض لكسر في الوجه، وتوجب إجراء عملية جراحية له، إنه بخير وهو مستيقظ، سيكون بخير.. الحمد لله”.

ياسر الشهراني
إصابة الشهراني

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