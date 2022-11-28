وزير السياحة وبان كي مون يشاركان في أداء العرضة

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شارك وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، والأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في أداء العرضة السعودية التراثية، وذلك في حي طريف بالدرعية، على هامش افتتاح القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي انطلقت اليوم الاثنين.
خلال حفل افتتاح #حي_طريف و #مطل_البجيري..
وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب" والأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" يشاركان في أداء العرضة #السعودية
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/JeX3owbfiZقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2022
وتحدث الخطيب مع بان كي مون، شارحًا له هذه الرقصة التراثية، داعيًا إياه إلى الانضمام له لأداء العرضة، حيث ظهر الأمين العام السابق سعيدًا بالمشاركة.
واستضاف الخطيب الأمين العام للأمم المتحدة السابق “بان كي مون” وعددًا من قادة السياحة في العالم خلال حفل افتتاح حي طريف ومطل البجيري.
وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب" يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة السابق "بان كي مون" وعدد من قادة السياحة في العالم خلال حفل افتتاح #حي_طريف و #مطل_البجيري
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/Hc7ahg3azD
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2022
وانطلقت القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في نسختها الثانية والعشرين، اليوم الاثنين، حيث يشارك فيها نخبة من خبراء السياحة في العالم من القطاعين العام والخاص بالرياض حتى 1 ديسمبر المقبل.
وتناقش سبل مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات.
وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إن هذه القمة تأتي في وقت جوهري وحيوي لقطاع السفر والسياحة عالميًا؛ لذا ما سيتم مناقشته في الرياض سيكون له تأثير كبير على قطاع السياحة والسفر في العالم، من أجل مستقبل أفضل للجميع.