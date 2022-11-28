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خلال افتتاح حي طريف بالدرعية

وزير السياحة وبان كي مون يشاركان في أداء العرضة

2022-11-28 الساعة 7:19
وزير السياحة وبان كي مون يشاركان في أداء العرضة
المواطن - الرياض

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شارك وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، والأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في أداء العرضة السعودية التراثية، وذلك في حي طريف بالدرعية، على هامش افتتاح القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي انطلقت اليوم الاثنين.

وتحدث الخطيب مع بان كي مون، شارحًا له هذه الرقصة التراثية، داعيًا إياه إلى الانضمام له لأداء العرضة، حيث ظهر الأمين العام السابق سعيدًا بالمشاركة.

واستضاف الخطيب الأمين العام للأمم المتحدة السابق “بان كي مون” وعددًا من قادة السياحة في العالم خلال حفل افتتاح حي طريف ومطل البجيري.

القمة العالمية للسياحة

وانطلقت القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في نسختها الثانية والعشرين، اليوم الاثنين، حيث يشارك فيها نخبة من خبراء السياحة في العالم من القطاعين العام والخاص بالرياض حتى 1 ديسمبر المقبل.

وتناقش سبل مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات.

وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إن هذه القمة تأتي في وقت جوهري وحيوي لقطاع السفر والسياحة عالميًا؛ لذا ما سيتم مناقشته في الرياض سيكون له تأثير كبير على قطاع السياحة والسفر في العالم، من أجل مستقبل أفضل للجميع.

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