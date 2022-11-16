Icon

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد التكفل بترميم المركز الإسلامي بجاكرتا

وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يولي الإسلام والمسلمين جل عنايته

2022-11-16 الساعة 2:27
وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يولي الإسلام والمسلمين جل عنايته
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي، يدل على اهتمام القيادة الحكيمة في المملكة بشؤون الإسلام والمسلمين حول العالم من موقع ريادتها للعالم الإسلامي ولرسالته السمحة التي دعت إلى التعاضد والتعاون ومساندة الأخوة أينما كانوا، مذكرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

عمل دؤوب

وأوضح الدكتور آل الشيخ في تصريح صحفي أن إعلان ولي العهد يؤكد العمل الدؤوب والحرص الدائم من سموه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار والتصدي للتطرف والإرهاب.

قد يهمّك أيضاً
Img

وباء غريب يجتاح السودان

Img

وزير الاتصالات : المملكة أثبتت أنها وطن الطموحات والعمل لمستقبل الإنسان والكوكب

وأشار إلى أن ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم للإسلام والمسلمين داخل المملكة وخارجها قائلا: “مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يقدمان كل الدعم لإعلاء رسالة الإسلام السمحة ويمثلون قدوة لنا في العطاء وحب العلم والحث عليه”.

مكانة إندونيسيا

ونوّه إلى أن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية ولها مكانة خاصة في قلوب السعوديين وولي العهد وهذا المركز الإسلامي في العاصمة جاكرتا الذي يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ سيكون للأيادي السعودية البيضاء دور في ترميمه وإعادة المؤتمرات والعلم والعلماء إلى قاعاته، وهذا بحد ذاته هدف سامٍ من أهداف رسالة المملكة وولاة أمرها في نشر رسالة الإسلام السمحة في الاعتدال والوسطية والحض على العلم والتعلم.

وختم آل الشيخ تصريحه بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين متضرعا إلى الله أن يجعله في ميزان حسناتهم ويحفظهم لخير الأمة الإسلامية حتى تستمر مسيرة العطاء وتصل أياديهم البيضاء إلى كل بقاع الأرض، كما سأل الله أن يديم على المملكة وسائر بلاد المسلمين الأمن والاستقرار والرخاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس
الرياضة العالمية

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس

الرياضة العالمية
نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال
آخر الاخبار

نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال

آخر الاخبار
ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟

السعودية اليوم
ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي
العالم

ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي

العالم
وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف
تكنولوجيا

وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف

تكنولوجيا
فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...
حصاد اليوم

فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...

حصاد اليوم
ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك
الرياضة

ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك

الرياضة
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم