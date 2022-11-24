وزير الطاقة: المنتخب السعودي سطّر ملحمة تاريخية

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المنتخب السعودي لكرة القدم، سطّر ملحمة تاريخية ستؤدي لملاحم أكبر في المستقبل.
وتابع في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: ماشاهدناه في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن العرب والمسلمين. اجتمعوا على أن السعودية هي القدوة والنموذج ستؤدي لملاحم أكبر في المستقبل.
وتألق المنتخب السعودي في أولى مبارياته في بطولة كاس العالم بقطر 2022، حيث حقق انتصارًا تاريخيًا بفوزه على الأرجنتين بنتيجة مذهلة 2/1.
وقطع الفوز السعودي سلسلة المباريات من دون هزيمة التي خاضها العملاق الأرجنتيني منذ يوليو 2019 حين سقط أمام البرازيل.
ورفع المنتخب السعودي انتصاراته في تاريخ مشاركاته بالمونديال إلى أربعة انتصارات في 17 مباراة، بعد تحقيق انتصارين في نسخة أمريكا 1994 وفوز على مصر في مونديال روسيا 2018.