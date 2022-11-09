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ضمن فريق الأمن السيبراني

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب وعقولهن رائعة

2022-11-09 الساعة 3:13
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب وعقولهن رائعة
المواطن - الرياض

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أشاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بما حققته المرأة السعودية من تقدم في كافة المجالات بما فيها مجال الأمن السيبراني.

 

المرأة السعودية

وقال وزير الطاقة في كلمته اليوم في إحدى جلسات المؤتمر الدولي للأمن السيبراني بعنوان “تأمين سلاسل إمدادات قطاع الطاقة” والذي انطلقت فعالياته في الرياض: لدينا في فريق الأمن السيبراني نساء سعوديات يرتدين الحجاب وعقولهن رائعة”.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بارتداء الحجاب بل برغبة المرأة في التعلم والتدريب وقدرتها على أن تأخذ حقوقها في هذا الشأن.

منتدى الأمن السيبراني

ويشهد المنتدى على مدى يومين انعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول خمسة محاور أساسية تناقش آفاق التغيير في المشهد السيبراني، والاقتصادات السيبرانية، والتطور الجيوسيبراني، ومستقبل العمل السيبراني، والأمن السيبراني للجميع، حيث يعد منصة تفاعلية عالمية لكافة المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم، بهدف نقل المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون بين الدول والمنظمات ليصبح قطاع الأمن السيبراني عنصرًا ممكّنًا في مواجهة التحديات المستقبلية، وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحول العالم.

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