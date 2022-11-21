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أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها

وزير الطاقة ينفي بشكل قاطع تقارير زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا

2022-11-21 الساعة 8:11
وزير الطاقة ينفي بشكل قاطع تقارير زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا
المواطن - واس

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نفى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

لا مناقشة قرارات:

وأضاف أنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل.

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