وزير المالية اليمني: السعودية داعم دائم في شتى المجالات

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أكد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن المملكة داعم دائم في شتى المجالات، مرحبًا برعايتها لتوقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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فيديو | وزير المالية اليمني سالم بن بريك: نشيد بدعم المملكة المستمر لليمن بتوقيع مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/iw5gojwQif
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2022
وأشاد ابن بريك، في حوار لبرنامج “النهار” على “قناة الإخبارية”، بتوقيع اتفاقية مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، والتي تعد الخطوة الفعلية لتوقيع اتفاقية الوديعة التي يتوقع أن تتم خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن توقيع اتفاق تحت رعاية المملكة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن بمبلغ مليار دولار، بين صندوق النقد العربي كجهة فنية مساندة وحكومة الجمهورية اليمنية، خلال الفترة (2022- 2025).
وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن البرنامج يهدف لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل وتخفيف معدلات البطالة والفقر.