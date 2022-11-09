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من خلال رحلات برية وجوية

وسائل السفر من السعودية إلى مونديال قطر

2022-11-09 الساعة 3:26
وسائل السفر من السعودية إلى مونديال قطر
المواطن - الرياض

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كشفت منصة ” حاضرين” عن وسائل السفر من السعودية لحضور مباريات مونديال قطر، الذي ينطلق 20 نوفمبر الجاري.

كيفية السفر

وأوضح التطبيق عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن السفر سيكون عن طريق الرحلات الجوية وتنقسم إلى رحلات يومية ورحلات مجدولة.

أما النوع الآخر فهو السفر عبر المنافذ البرية وذلك بواسطة السفر بالحافلات أو زيارة قطر ليوم واحد أو الدخول إلى قطر بالسيارة الخاصة.

بطاقة هيّا

وكانت السلطات القطرية اشترطت في وقت سابق وجود بطاقة ” هيّا” مع كل مشجع للسماح له بالإقامة في قطر والتمتع بحضور مباريات المونديال في كافة الملاعب المستضيفة للبطولة.

ولمعرفة مزيد من المعلومات حول الإجراءات والاشتراطات المطلوبة يُرجى الدخول إلى التطبيق من هنا.

مونديال قطر

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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