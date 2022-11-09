وسائل السفر من السعودية إلى مونديال قطر

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كشفت منصة ” حاضرين” عن وسائل السفر من السعودية لحضور مباريات مونديال قطر، الذي ينطلق 20 نوفمبر الجاري.
وأوضح التطبيق عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن السفر سيكون عن طريق الرحلات الجوية وتنقسم إلى رحلات يومية ورحلات مجدولة.
أما النوع الآخر فهو السفر عبر المنافذ البرية وذلك بواسطة السفر بالحافلات أو زيارة قطر ليوم واحد أو الدخول إلى قطر بالسيارة الخاصة.
وكانت السلطات القطرية اشترطت في وقت سابق وجود بطاقة ” هيّا” مع كل مشجع للسماح له بالإقامة في قطر والتمتع بحضور مباريات المونديال في كافة الملاعب المستضيفة للبطولة.
ولمعرفة مزيد من المعلومات حول الإجراءات والاشتراطات المطلوبة يُرجى الدخول إلى التطبيق من هنا.
وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.
ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.