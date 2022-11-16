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من خلال إضافة سؤال وعدة أجوبة

وصول ميزة استطلاع الرأي إلى واتساب

2022-11-16 الساعة 6:58
وصول ميزة استطلاع الرأي إلى واتساب
المواطن - متابعة

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، عن وصول ميزة التصويت (استطلاع الرأي) لمستخدمي تطبيق واتساب داخل الجروبات فقط.

وقال الرشيد عبر مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، إن هذه الميزة تمكن المستخدم من إضافة سؤال وعدة أجوبة داخل الجروب، وعلى إثره يصوت المشاركون بالجروب عليه.

طريقة التنفيذ

وأوضح أن الطريقة تتمثل في اختيار من علامة (+) المتواجدة بأسفل صفحة الجروب، خيار (استطلاع الرأي) ثم تظهر صفحة بها موقع السؤال والإجابات، لتضاف بشكل سريع إلى الجروب.

ومن هنا يمكن للمشاركين بالجروب التصويت بالإضافة إلى استعراض جميع الأصوات التي أجرت الاستطلاع، كما تتيح الميزة اختيار عدد من الأصوات وليس صوتًا واحدًا.

ربط الواتساب

وكان تطبيق واتساب أطلق في وقت سابق ميزة جديدة في النسخة التجريبية، وهي إمكانية ربط وتشغيل الواتساب الخاص بالمستخدم على 4 أجهزة إضافية في نفس الوقت واللحظة، سواء كان هاتف المستخدم آيفون أو آندرويد بسهولة وببساطة شديدة، وذلك بدون استخدام أي تطبيقات خارجية وبشكل رسمي عبر الجهاز.

وتمثلت الطريقة كالتالي “فتح الواتساب في الجهاز المراد ربط جهازك الأساسي به، ثم يتم الموافقة على الشروط، لتظهر قائمة مكتوب بها “أدخل رقم هاتفك”، ويكون في أعلى الصفحة 3 نقاط يتم الضغط عليها لتجد خيار اسمه “ربط الجهاز” ومن هنا تضغط عليه”

وعقب ذلك يتم الذهاب إلى جهاز الأساسي واختيار الأجهزة المرتبطة ثم ربط جهاز وتصوير الباركود الذي ظهر في الجهاز الآخر وبهذا سيتم الربط والتشغيل.

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