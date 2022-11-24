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وظائف أكاديمية بـ جامعة الأميرة نورة

2022-11-24 الساعة 9:10
وظائف أكاديمية بـ جامعة الأميرة نورة
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض توفر وظائف أكاديمية على درجة (أستاذ مساعد) فما فوق لحملة الدكتوراه في مختلف التخصصات، للعام الجامعي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الطبية / الصحية.
– التخصصات الإدارية / التقنية.
– التخصصات القانونية / اللغات.

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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