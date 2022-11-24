وظائف أكاديمية بـ جامعة الأميرة نورة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض توفر وظائف أكاديمية على درجة (أستاذ مساعد) فما فوق لحملة الدكتوراه في مختلف التخصصات، للعام الجامعي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.