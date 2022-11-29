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وظائف إدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

2022-11-29 الساعة 8:50
وظائف إدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توافر عدد من الوظائف التخصصية (رجال / نساء) والتي ترغب بشغلها عن طريق النقل أو الإعارة، لمن لديهم المؤهلات والخبرات ممن هم على سلم الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– القانونية.
– المحاسبية.
– تقنية المعلومات.
– الإحصاء.
– أخصائي جودة.
– أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة.
– حارس أمن.
– المستخدمين.
– مُصمم جرافيك.
– أخصائي تسويق.
– مدير إعلام رقمي.
– أخصائي لغوي.
– محاسب.
– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.
– أخصائي استشارات مالية.
– أخصائي استشارات أعمال.
– أخصائي استشارات أمن سيبراني.
– أخصائي إدارة مشاريع.
– مطوّر برامـج.
– أخصائي أساليب تعلم.
– أخصائي وسائل تعليمية.
– أخصائي علاقات عامة.
– أخصائي أنشطة ثقافية.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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