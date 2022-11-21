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وظائف إدارية للنساء بإمارة المدينة المنورة

2022-11-21 الساعة 7:11
وظائف إدارية للنساء بإمارة المدينة المنورة
المواطن - الرياض

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أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية (نساء) على المرتبة التاسعة عن طريق التعاقد.

تفاصيل الوظائف

وتفصيلًا، دعت إمارة المدينة المنورة في بيان صادر عنها، الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة (دكتوراه) لشغل وظيفة (أخصائي بحث قضايا ممارس أول)، وذلك على المرتبة التاسعة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

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موعد التقديم

وأشارت الإمارة إلى أنه على الراغبات في التقدم على الوظائف التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” وذلك عبر الضغط على “هنا“.

وحددت موعد التقدم على الوظائف ابتداء من الأحد الموافق 3 جمادى الأولى، وحتى الخميس 7 جمادى الأولى 1444 هـ.

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