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في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض

وظائف بالمجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية

2022-11-23 الساعة 12:04
وظائف بالمجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية
المواطن - الرياض

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أعلن المجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (سباهي)،  عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  •  مدير إدارة تطوير المعايير.
  •  مدير إدارة الموارد البشرية.
  •  رئيس قسم الجودة.
  •  أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي
  •  أخصائي اعتماد – ممارس صحي
  •  أخصائي شؤون قانونية
  •  أخصائي تدريب
  •  أخصائي إحصاء
  •  أخصائي أول – تخطيط استراتيجي
  •  أخصائي أول – تدقيق لغوي
  •  أخصائي أول – سياسات وإجراءات
  •  أخصائي أول – مشاريع
  •  أخصائي أول – أبحاث
  •  مطور نظم أول ( 2 )

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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