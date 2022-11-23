وظائف بالمجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية

المسمى الوظيفي:
- مدير إدارة تطوير المعايير.
- مدير إدارة الموارد البشرية.
- رئيس قسم الجودة.
- أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي
- أخصائي اعتماد – ممارس صحي
- أخصائي شؤون قانونية
- أخصائي تدريب
- أخصائي إحصاء
- أخصائي أول – تخطيط استراتيجي
- أخصائي أول – تدقيق لغوي
- أخصائي أول – سياسات وإجراءات
- أخصائي أول – مشاريع
- أخصائي أول – أبحاث
- مطور نظم أول ( 2 )
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.
طريقة التقديم: