وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي صوتيات ومرئيات
المؤهلات والخبرة
أخصائي محتوى رقمي
المؤهلات والخبرة