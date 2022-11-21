Icon

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
التقديم متاح للمواطنين فقط

وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

2022-11-21 الساعة 1:32
وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي صوتيات ومرئيات

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بـ الهيئة العامة للطيران المدني 

Img

لقطات لـ الأمطار الغزيرة والبرد في حائل والقصيم

المؤهلات والخبرة

  •  شهادة الدبلوم ويفضل درجة البكالوريوس في تخصص إنتاج تلفزيوني أو إعلام.
  •  خبرة 3 سنوات لحملة شهادة الدبلوم.
  •  إجادة استخدام الأجهزة والتقنية في نفس المجال.
  •  إجادة الحاسب الآلي.

أخصائي محتوى رقمي

المؤهلات والخبرة

  •  درجة البكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) أو ما يعادلها، ويفضل ماجستير في تقنيات التعليم.
  •  خبرة سنتين في المجال.
  •  خبرة في مجال التدريب الإلكتروني
  •  جيد في مهارات اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة وقراءة.
  •  مهارات متقدمة في استخدام تطبيقات مايكروسوفت اوفيس.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير