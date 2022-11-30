وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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– أخصائي أول استمرارية أعمال.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– أخصائي أول إدارة المخاطر.
– إدارة المخاطر.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– إدارة كوارث والأزمات.
– الأمن السيبراني.
– هندسة الحاسب.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/06هـ الموافق 2022/11/30م.
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