وظائف بالهيئة الملكية برواتب تصل لـ 11,000 ريال

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال (برواتب تصل 11,000 ريال)، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.