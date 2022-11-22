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وظائف بالهيئة الملكية برواتب تصل لـ 11,000 ريال

2022-11-22 الساعة 8:43
وظائف بالهيئة الملكية برواتب تصل لـ 11,000 ريال
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال (برواتب تصل 11,000 ريال)، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مساعد إداري.
– موظف استقبال.
– موظف مشتريات.
– مراقب عمال.
– محاسب.
– فني هاتف.
– مدير مشروع.
– فني سنترال.
– سكرتير.
– فني أعمال كهربائية.
– فني مولدات.
– مراقب عمال طرق.
– فني دعم.
– مطوّر تطبيقات أوراكل.
– كهربائي الفولطية المتوسطة.
– مشغل حاسب ألي.
– مهندس مدني.
– مشغل حاسب آلي.
– مفتش التصاريح.
– مشغل معدات ثقيلة.
– مهندس ميداني.
– فني شبكات.
– حرفي في الورشة.
– مشغل معدات ثقيلة.
– فني معدات.
– كبير الميكانيكيين.

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أماكن العمل:

– الجبيل.
– جازان.
– رأس الخير.

المؤهلات المطلوبة:

– الكفاءة.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس أعلى.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/28هـ الموافق 2022/11/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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