وظائف بالهيئة الملكية برواتب تصل لـ 11,000 ريال

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال (برواتب تصل 11,000 ريال)، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مساعد إداري.
– موظف استقبال.
– موظف مشتريات.
– مراقب عمال.
– محاسب.
– فني هاتف.
– مدير مشروع.
– فني سنترال.
– سكرتير.
– فني أعمال كهربائية.
– فني مولدات.
– مراقب عمال طرق.
– فني دعم.
– مطوّر تطبيقات أوراكل.
– كهربائي الفولطية المتوسطة.
– مشغل حاسب ألي.
– مهندس مدني.
– مشغل حاسب آلي.
– مفتش التصاريح.
– مشغل معدات ثقيلة.
– مهندس ميداني.
– فني شبكات.
– حرفي في الورشة.
– مشغل معدات ثقيلة.
– فني معدات.
– كبير الميكانيكيين.
– الجبيل.
– جازان.
– رأس الخير.
– الكفاءة.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس أعلى.
– برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/28هـ الموافق 2022/11/22م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا