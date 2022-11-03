Icon

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة Icon عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي Icon إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات Icon السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور Icon ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر Icon الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك Icon حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي Icon فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة Icon الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في عدة مدن

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2022-11-03 الساعة 2:35
وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:-

أمين مستودع.

الشروط المطلوبة:-
  •  حاصل على شهادة الدبلوم بدون خبرة سابقة.
  •  حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين في المجال.
  •  معرفة أساسيات الرياضيات.
  •  فهم أنظمة القياس المتري.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...
السعودية اليوم

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...

السعودية اليوم
ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025
السعودية اليوم

ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025

السعودية اليوم
77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد
السعودية اليوم

77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد

السعودية اليوم
أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية
العالم

أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية

العالم
السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية
السعودية اليوم

السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...

الملك سلمان
ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا
حصاد اليوم

ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا

حصاد اليوم
جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات
السعودية اليوم

جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه