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وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2022-11-06 الساعة 1:42
وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في جدة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث

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  Coordinator Trauma Courses I المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة – أساسي
  • خبرة (4) سنوات في مجال ذي صلة – أساسي

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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