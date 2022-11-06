وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في جدة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث
Coordinator Trauma Courses I المؤهلات والخبرات:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).