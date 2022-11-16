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تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

2022-11-16 الساعة 2:37
تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب
المواطن - الرياض

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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في تلقي الطلبات لشغل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها للجنسين للعمل كمراقبين ومراقبات.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم، في وقت سابق، عن وظائف مراقبين ومراقبات بدوام جزئي لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في كافة مناطق المملكة.

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وأوضحت أن المؤهلات المطلوبة هي الثانوية العامة، الدبلوم والبكالوريوس بكافة التخصصات، ولا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي

ويهدف العمل إلى توجيه الطلاب أو الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب اتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار المحدد.

قائمة الوظائف

– متعاون لمراقبة اختبارات محوسبة (الرياض)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (مكة المكرمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (الطائف)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (جدة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (رفحاء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (الرياض)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (جازان)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (نجران)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (الخفجي)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (تيماء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (القريات)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (تربة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (تثليث)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (الخرمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (يدمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (رنية)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (الدمام)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (شقراء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (المهد)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات محوسبة (العلا)

طريقة التقديم:

يتم تقديم الطلب عبر الرابط (اضغط هنا)، حيث ستصل رسائل نصية لمن يتم ترشيحه واختياره موضحًا بها بقية التعليمات.

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