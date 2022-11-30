وظائف بشركة أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس غاز مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات عالم البيئة البحرية مهندس البنية التحتية مهندس المشروع كبير مهندسي عمليات النفط محقق حادثة مهندس تكلفة مهندس تآكل خطوط الأنابيب مهندس منع الخسائر مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات مهندس تخطيط المرافق النفطية مهندس مبادل حراري عالم البيئة مهندس تخطيط رأس المال استراتيجي سوق الكيماويات والبلاستيك والتكنولوجيا أخصائي مواد مسامية محلل IP الأب Liasmn / Frmn Drlg & Wo محامٍ أخصائي هندسي جيوفيزيائي تصوير العمق الزلزالي مهندس بترول وغيرها

التقديم:



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