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وظائف بشركة البحر الأحمر للتطوير في عدد من التخصصات

2022-11-21 الساعة 11:05
وظائف بشركة البحر الأحمر للتطوير في عدد من التخصصات
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد مدير الذكاء الاصطناعي.
  2. أخصائي تأهيل الشريك.
  3. مدير المشتريات.
  4. أخصائي المشتريات.
  5. مساعد مدير الجدوى والاستثمار.
  6. مدير الشريك Onboarding.
  7. أخصائي تأهيل الشريك.
  8. مدير التطوير.
  9. مدير الإنشاءات.
  10. مدير المشروع.
  11. وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

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وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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