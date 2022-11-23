وظائف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للجنسين

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:

– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).

– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.

2- صحفي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/29هـ الموافق 2022/11/23 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:

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2- صحفي:

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