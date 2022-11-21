وظائف بـ الهيئة العامة للطيران المدني 

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر موقع للتوظيف الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– للتقديم على وظائف هيئة الطيران المدني، تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي: