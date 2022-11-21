وظائف بـ الهيئة العامة للطيران المدني 

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر موقع للتوظيف الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

درجة البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية أو القانون أو ما يعادلها.

درجة البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية أو القانون أو ما يعادلها. ما لا يقل عن 4 سنوات خبرة ذات صلة. مدير استمرارية الأعمال. المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية أو علوم طيران أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 8 سنوات خبرة ذات صلة. طريقة التقديم: – للتقديم على وظائف هيئة الطيران المدني، تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي: [email protected] لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).