وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، هندسية، صحية، تقنية)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مهندس مناظر طبيعية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة المناظر الطبيعية) أو ما يعادلها.

– مسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير مخطط الموقع والبيئة الخارجية.

2- مهندس ميكانيكي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإشراف على المشاريع أو الصيانة.

– مسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

3- مدير التوظيف:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الموارد البشرية، التوظيف، شؤون الموظفين.

4- مدير التثقيف الصحي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في (التثقيف الصحي، الصحة العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التثقيف الصحي.

5- مُشرف الأحياء الدقيقة:

– درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في التكنولوجيا الطبية أو علوم المختبرات أو الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.

– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).

6- مُحلل أعمال أول:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م.

طريقة التقديم:



1- الوظائف من (1) إلى (5) من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية):

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2- وظيفة (مُحلل أعمال أول):

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