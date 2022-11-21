وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، هندسية، صحية، تقنية)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مهندس مناظر طبيعية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة المناظر الطبيعية) أو ما يعادلها.
– مسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير مخطط الموقع والبيئة الخارجية.
2- مهندس ميكانيكي:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإشراف على المشاريع أو الصيانة.
– مسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين.
3- مدير التوظيف:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الموارد البشرية، التوظيف، شؤون الموظفين.
4- مدير التثقيف الصحي:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في (التثقيف الصحي، الصحة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التثقيف الصحي.
5- مُشرف الأحياء الدقيقة:
– درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في التكنولوجيا الطبية أو علوم المختبرات أو الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.
– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).
6- مُحلل أعمال أول:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م.
1- الوظائف من (1) إلى (5) من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية):
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2- وظيفة (مُحلل أعمال أول):
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