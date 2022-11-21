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وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2022-11-21 الساعة 9:02
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - واس

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (إدارية، هندسية، صحية، تقنية)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس مناظر طبيعية:

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– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة المناظر الطبيعية) أو ما يعادلها.
– مسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير مخطط الموقع والبيئة الخارجية.

2- مهندس ميكانيكي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإشراف على المشاريع أو الصيانة.
– مسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

3- مدير التوظيف:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الموارد البشرية، التوظيف، شؤون الموظفين.

4- مدير التثقيف الصحي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في (التثقيف الصحي، الصحة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التثقيف الصحي.

5- مُشرف الأحياء الدقيقة:

– درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في التكنولوجيا الطبية أو علوم المختبرات أو الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.
– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).

6- مُحلل أعمال أول:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م.

طريقة التقديم:

1- الوظائف من (1) إلى (5) من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية):
اضغط هنا

2- وظيفة (مُحلل أعمال أول):
اضغط هنا

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