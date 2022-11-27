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لحملة الدبلوم فأعلى

وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

2022-11-27 الساعة 12:53
وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
المواطن - الرياض

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)،  عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مستشار مساعد – وحدة العناية المركزة
المؤهلات والخبرة
  • تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
  • إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
  • شهادة البورد السعودي أو البورد السعودي مؤهل أو ما يعادلها.
  • التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.
  • الخبرة: غير مطلوب
  • تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
  •  إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
  • شهادة علمية (ماجستير) أو درجة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال طبي ذي صلة.
  • التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.
  • الخبرة: سنتان
تقني المختبرات الطبية II
المؤهلات والخبرة
  •  بكالوريوس. علوم المختبرات السريرية (الطبية) مع خبرة لا تقل عن سنتين.
  •  شهادة BLS
  •  رخصة SCFHS

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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