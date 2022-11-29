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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

2022-11-29 الساعة 1:00
وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي أول تحليلات البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- خبير الشراكات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير المشروع الرئيسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مدير عمليات مركز البيانات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

5- مدير عمليات التطبيقات المخصصة:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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