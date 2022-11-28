وظائف بمجلس الضمان الصحي بعدة تخصصات

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1- مخطط الحملات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، التسويق) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
2- قائد فريق هندسة البيانات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- مدير المشروع (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
نبذة عن الهيئة:
– مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة حكومية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 1420/04/27هـ الموافق 1999/08/11م، للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]