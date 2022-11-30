وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للسياحة

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاح حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).