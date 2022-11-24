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لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

2022-11-24 الساعة 1:50
وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مشروع

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الوصف الوظيفي 

  • المساهمة ببناء كراسات الشروط والمواصفات لمبادرة ومشاريع القطاع
  • مساندة الجهات المالكة للمشروع في مرحلة مراجعة العروض الفنية والمالية للمشاريع والمبادرات
  • إدارة فريق عمل المشروع والموردين ببناء على خطة المشروع المعتمدة.
  • تعريف ومخاطر وتحديات المشروع والتعامل معها حسب سياسات القطاع
  • متابعة ميزانية المشروع خلال مراحل المشروع
  • المساهمة في إعداد طلبات التغيير للمشروع
  •  إعداد التقارير الدورية للمشاريع
  •  متابعة مؤشرات الأداء لمشاريع ومبادرات القطاع
  •  إدارة الاجتماعات بين أصحاب العلاقة

المؤهلات والخبرة 

  • بكالوريوس أو ماجستير (إدارة المشاريع)
  • خبرة 4 سنوات فأكثر

رابط وطريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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