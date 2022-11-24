وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

مدير مشروع
الوصف الوظيفي
- المساهمة ببناء كراسات الشروط والمواصفات لمبادرة ومشاريع القطاع
- مساندة الجهات المالكة للمشروع في مرحلة مراجعة العروض الفنية والمالية للمشاريع والمبادرات
- إدارة فريق عمل المشروع والموردين ببناء على خطة المشروع المعتمدة.
- تعريف ومخاطر وتحديات المشروع والتعامل معها حسب سياسات القطاع
- متابعة ميزانية المشروع خلال مراحل المشروع
- المساهمة في إعداد طلبات التغيير للمشروع
- إعداد التقارير الدورية للمشاريع
- متابعة مؤشرات الأداء لمشاريع ومبادرات القطاع
- إدارة الاجتماعات بين أصحاب العلاقة
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس أو ماجستير (إدارة المشاريع)
- خبرة 4 سنوات فأكثر
رابط وطريقة التقديم
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