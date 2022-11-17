وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة للري

أعلنت المؤسسة العامة للري بالأحساء عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والمالية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف: 1- مدير مركز تطوير أساليب الري.

2- رئيس وحدة الإحصاء.

3- رئيس وحدة تطوير تقنيات الريّ.

4- رئيس وحدة الاستثمار. قد يهمّك أيضاً فريقان سعوديان يتأهلان لمعسكر أبل للرواد الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده التخصصات المطلوبة: – إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– المالية.

– المحاسبة.

– التسويق.

– الموارد البشرية.

– العلوم الزراعية.

– العلوم المياه.

– الهندسة المدنية.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– الأساليب الكمية.

– ذكاء الأعمال.

– الهندسة الزراعية وفروعها.

– الهندسة الكيميائية. نبذة عن المؤسسة: – المؤسسة العامة للري مؤسسة حكومية عامة استحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/04/15هـ لتحل محل هيئة الري والصرف بالأحساء التي أنشئت عام 1392هـ بهدف القيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الري والصرف بالأحساء. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:

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