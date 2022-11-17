وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة للري

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أعلنت المؤسسة العامة للري بالأحساء عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والمالية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مدير مركز تطوير أساليب الري.
2- رئيس وحدة الإحصاء.
3- رئيس وحدة تطوير تقنيات الريّ.
4- رئيس وحدة الاستثمار.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المالية.
– المحاسبة.
– التسويق.
– الموارد البشرية.
– العلوم الزراعية.
– العلوم المياه.
– الهندسة المدنية.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– الأساليب الكمية.
– ذكاء الأعمال.
– الهندسة الزراعية وفروعها.
– الهندسة الكيميائية.
– المؤسسة العامة للري مؤسسة حكومية عامة استحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/04/15هـ لتحل محل هيئة الري والصرف بالأحساء التي أنشئت عام 1392هـ بهدف القيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الري والصرف بالأحساء.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م.
– من خلال الرابط التالي:
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