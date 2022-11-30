وظائف شاغرة بـ مدارس الملك فيصل

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أعلنت مدارس الملك فيصل، عبر موقع التوظيف “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت المدارس، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.