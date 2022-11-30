وظائف شاغرة بـ مدارس الملك فيصل

أعلنت مدارس الملك فيصل، عبر موقع التوظيف “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).