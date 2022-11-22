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وظائف شاغرة في رعاية لمختلف المؤهلات

2022-11-22 الساعة 1:55
وظائف شاغرة في رعاية لمختلف المؤهلات
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن.

وجاءت الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

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المسميات الوظيفية:

مساعد خدمة المرضى.

صيدلي.

موظف HR.

استشاري طب الأورام.

المسجل الجراحة العامة.

أخصائي تحسين الجودة.

فني CSSD.

طبيب أسنان عام.

استشاري الأنف والأذن والحنجرة.

مسجل أول الطب الباطني.

مسجل أمراض النساء والتوليد.

استشاري جراحة السمنة.

ممرضة معلمة.

موظف أول للتوظيف المحلي.

كاتب الموافقة الطبية.

مشرف مورد.

موظف موارد بشرية أول.

منسق التدريب.

محلل المناقصات والعقود.

تقني القلب والأوعية الدموية.

أخصائي جودة أول.

منسق التدريب.

الممرضة الرئيسية.

المدقق السريري – مريض خارجي.

مدير عيادة العناية بالجمال.

ممرضة العناية بالجروح.

إرشادات طبية.

معالج فيزيائي.

أخصائي علاج وظيفي.

أخصائي صدى.

اخصائي تسويق إلكتروني.

أخصائية تغذية علاجية.

منسق.

مدير الخدمات المساعدة.

المدقق السريري – في المريض.

منسق حساب المريض.

منسق المطالبات.

محاسب عام الأستاذ.

منسق رعاية المرضى.

مدير صحة المنزل.

منسق خدمات المرضى.

مدير المنطقة.

الممرضة المسؤولة.

مشرف الإيرادات والمصروفات.

محاسب رواتب.

وظائف أخرى متعددة..

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

 

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