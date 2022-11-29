وظائف شاغرة في شركة المراعي 

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أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي دعوت الراغبين بالتقديم على وظيفة (سائق نقل ثقيل) تقديم طلباتهم وحضور المقابلات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– سائق نقل ثقيل.
1- ثانوي أو أقل.
2- رخصة نقل ثقيل (سارية الصلاحية).
3- العمر لا يقل عن 26 سنة وكحد أقصى 49 سنة.
– رواتب وبدلات مجزيه تصل إلى 4,593 ريالاً.
موعد المقابلات الوظيفية:
– يومي الأربعاء 2022/11/30م والخميس 2022/12/01م (الساعة 9 صباحاً).
مكان المقابلات الوظيفية:
– مقر الغرفة الرئيسي.