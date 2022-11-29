وظائف شاغرة في شركة المراعي 

أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي دعوت الراغبين بالتقديم على وظيفة (سائق نقل ثقيل) تقديم طلباتهم وحضور المقابلات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائق نقل ثقيل.

الشروط:

1- ثانوي أو أقل.

2- رخصة نقل ثقيل (سارية الصلاحية).

3- العمر لا يقل عن 26 سنة وكحد أقصى 49 سنة.

المميزات:

– رواتب وبدلات مجزيه تصل إلى 4,593 ريالاً.

التفاصيل:

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موعد المقابلات الوظيفية:

– يومي الأربعاء 2022/11/30م والخميس 2022/12/01م (الساعة 9 صباحاً).

مكان المقابلات الوظيفية:

– مقر الغرفة الرئيسي.