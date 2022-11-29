Icon

مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
بالتعاون مع غرفة نجران

وظائف شاغرة في شركة المراعي 

2022-11-29 الساعة 10:02
وظائف شاغرة في شركة المراعي 
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي دعوت الراغبين بالتقديم على وظيفة (سائق نقل ثقيل) تقديم طلباتهم وحضور المقابلات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائق نقل ثقيل.

قد يهمّك أيضاً
Img

3 أنواع للتنبيه تسبق الحالات الجوية

Img

الأرجنتيني صاحب مقطع الدعاء: مشاعري تجاه السعودية فطرية

الشروط:

1- ثانوي أو أقل.
2- رخصة نقل ثقيل (سارية الصلاحية).
3- العمر لا يقل عن 26 سنة وكحد أقصى 49 سنة.

المميزات:

– رواتب وبدلات مجزيه تصل إلى 4,593 ريالاً.

التفاصيل:

اضغط هنا

موعد المقابلات الوظيفية:

– يومي الأربعاء 2022/11/30م والخميس 2022/12/01م (الساعة 9 صباحاً).

مكان المقابلات الوظيفية:

– مقر الغرفة الرئيسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...
صحة وطب‎

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...

صحة وطب‎
هازارد يقترب من مغادرة الريال
الرياضة

هازارد يقترب من مغادرة الريال

الرياضة
مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر
آخر الاخبار

مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر

آخر الاخبار
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم
ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...
العالم

ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...

العالم
الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...
العالم

الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...

العالم
مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم
السعودية اليوم

مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...

السوق