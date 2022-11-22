وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:



أخصائي نطق وتخاطب – مركز همة

المؤهلات والخبرة

حاصل على درجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص .

سنتين خبرة كحد أدنى .

أخصائي نفسي

المؤهلات والخبرة

حاصل على درجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص .

خبرة 5 سنوات خبرة كحد أدنى .

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