وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
أخصائي نطق وتخاطب – مركز همة
المؤهلات والخبرة
أخصائي نفسي
المؤهلات والخبرة
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).