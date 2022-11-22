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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة

2022-11-22 الساعة 12:46
وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي نطق وتخاطب – مركز همة 

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المؤهلات والخبرة

  • حاصل على درجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص .
  • سنتين خبرة كحد أدنى .

أخصائي نفسي

المؤهلات والخبرة

  • حاصل على درجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص .
  • خبرة 5 سنوات خبرة كحد أدنى .

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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