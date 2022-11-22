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 لحملة البكالوريوس فما فوق

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

2022-11-22 الساعة 1:44
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
المواطن - الرياض

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية  شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق  في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:-

محلل استمرارية الأعمال
المؤهلات والخبرة
  • بكالوريوس في مجال ذي صلة
  • بدون خبرة
محلل ERM
المؤهلات والخبرة
  • بكالوريوس في مجال ذي صلة
  • بدون خبرة
مدير التميز في تجربة العملاء
المؤهلات والخبرة
  1. بكالوريوس في مجال ذي صلة
  2. بدون خبرة
مدير عقود
المؤهلات والخبرة
  • بكالوريوس في مجال ذي صلة
  • بدون خبرة

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)

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