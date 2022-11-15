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لحملة مؤهل الثانوية فأعلى

وظائف في الخطوط السعودية للتموين بعدة تخصصات

2022-11-15 الساعة 9:37
وظائف في الخطوط السعودية للتموين بعدة تخصصات
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (3 مناطق بالمملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي قانوني.
2- مشرف الضيافة والفعاليات.
3- فني معدات.
4- مساعد مبيعات.
5- مُمثل خدمات.
6- موظف استقبال صالة المطار.
7- موظف المشتريات الغذائية.
8- فني- دعم صالات المطارات.
9- مشغل حاويات التحميل العالي.
10- قائد فريق مخازن الغذاء.
11- مدير الاستدامة.
.. وأخرى.

أماكن العمل:

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طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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