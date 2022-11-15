وظائف في الخطوط السعودية للتموين بعدة تخصصات

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1- أخصائي قانوني.
2- مشرف الضيافة والفعاليات.
3- فني معدات.
4- مساعد مبيعات.
5- مُمثل خدمات.
6- موظف استقبال صالة المطار.
7- موظف المشتريات الغذائية.
8- فني- دعم صالات المطارات.
9- مشغل حاويات التحميل العالي.
10- قائد فريق مخازن الغذاء.
11- مدير الاستدامة.
.. وأخرى.
أماكن العمل:
– (الرياض، جدة، الدمام).
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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