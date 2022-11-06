وظائف في شركة جوجل للعمل في الرياض

أعلنت شركة جوجل العالمية “Google”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

• فني مركز البيانات

• مهندس العملاء

• فني تحديث التطبيق

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: