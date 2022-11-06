وظائف في شركة جوجل للعمل في الرياض

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أعلنت شركة جوجل العالمية “Google”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
• فني مركز البيانات
• مهندس العملاء
• فني تحديث التطبيق
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