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وظائف في طيران الإمارات للسعوديين فقط

2022-11-05 الساعة 4:12
وظائف في طيران الإمارات للسعوديين فقط
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة طيران الإمارات عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات للعمل بقطاع الطيران، في الرياض، الظهران – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive) (جدة):

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– ممثل خدمات المطار (Airport Services Agent) (الرياض):

– ممثل أول خدمات المطار (Senior Airport Services Agent) (الرياض):

طريقة التقديم

  1. تنفيذي مبيعات أول: (اضغط هنا)
  2. ممثل خدمات المطار: (اضغط هنا)
  3. ممثل أول خدمات المطار: (اضغط هنا)

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