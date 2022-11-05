وظائف في طيران الإمارات للسعوديين فقط

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أعلنت شركة طيران الإمارات عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات للعمل بقطاع الطيران، في الرياض، الظهران – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
– تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive) (جدة):
– ممثل خدمات المطار (Airport Services Agent) (الرياض):
– ممثل أول خدمات المطار (Senior Airport Services Agent) (الرياض):