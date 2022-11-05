وظائف في طيران الإمارات للسعوديين فقط

أعلنت شركة طيران الإمارات عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات للعمل بقطاع الطيران، في الرياض، الظهران – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: