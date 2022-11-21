وظائف لدى سيمينز الألمانية الدولية في عدة مدن

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أعلنت سيمينز الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت سيمينز الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).