وظائف لدى شركة الخطوط السعودية للتموين

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مُساعد إداري) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- سعودي الجنسية.
2- مؤهل تعليمي مع معرفة الأنظمة والأعمال الإدارية.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس).
4- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.
5- مهارات التخطيط وإدارة الوقت.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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