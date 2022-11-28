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لحملة الثانوية فأعلى

وظائف لدى شركة الخطوط السعودية للتموين

2022-11-28 الساعة 10:06
وظائف لدى شركة الخطوط السعودية للتموين
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مُساعد إداري) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مُساعد إداري.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- مؤهل تعليمي مع معرفة الأنظمة والأعمال الإدارية.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس).
4- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.
5- مهارات التخطيط وإدارة الوقت.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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