وظائف لدى مجموعة الشايع الدولية

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال الهندسة على مسمى (Facilities Supervisor) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- بكالوريوس هندسة (كهربائية أو ميكانيكية) فقط.

2- إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة.

3- الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

4- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الهندسة.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– عمولات سنوية (حسب سياسة الشركة).

– تأمين طبي للموظف.

– دورات تدريبية و تطويرية.

– بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة.

– إمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة Facilities Supervisor في عنوان البريد):

[email protected]