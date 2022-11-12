وظائف لدى مجموعة الشايع الدولية

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال الهندسة على مسمى (Facilities Supervisor) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- بكالوريوس هندسة (كهربائية أو ميكانيكية) فقط.
2- إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة.
3- الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
4- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الهندسة.
– عمولات سنوية (حسب سياسة الشركة).
– تأمين طبي للموظف.
– دورات تدريبية و تطويرية.
– بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة.
– إمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– تُرسل السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة Facilities Supervisor في عنوان البريد):
[email protected]