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وظائف لدى مجموعة الشايع الدولية

2022-11-12 الساعة 6:18
وظائف لدى مجموعة الشايع الدولية
المواطن - الرياض

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال الهندسة على مسمى (Facilities Supervisor) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- بكالوريوس هندسة (كهربائية أو ميكانيكية) فقط.
2- إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة.
3- الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
4- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الهندسة.

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المزايا والحقوق الوظيفية:

– عمولات سنوية (حسب سياسة الشركة).
– تأمين طبي للموظف.
– دورات تدريبية و تطويرية.
– بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة.
– إمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.

 موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة Facilities Supervisor في عنوان البريد):
[email protected]

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