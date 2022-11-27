وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية

أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة الموارد البشرية.

2- مهندس حاسب آلي.

3- محاسب.

ملاحظات وشروط خاصة:

– التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.

– يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).

– يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.

– في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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