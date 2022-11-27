Icon

30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع

وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية

2022-11-27 الساعة 8:26
وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة الموارد البشرية.
2- مهندس حاسب آلي.
3- محاسب.

ملاحظات وشروط خاصة:

قد يهمّك أيضاً
Img

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 183.67 ريال

Img

مؤتمر يستعرض الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6”

– التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
– يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%
السعودية اليوم

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%

السعودية اليوم
السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب
السعودية اليوم

السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب

السعودية اليوم
الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 
تقارير

الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 

تقارير
الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال
تكنولوجيا

الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال

تكنولوجيا
أفضل سن للإقلاع عن التدخين
صحة وطب‎

أفضل سن للإقلاع عن التدخين

صحة وطب‎
تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...
السوق

تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...

السوق
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...

السوق
22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي
الرياضة

22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي

الرياضة