وظائف للرجال والنساء في التخصصات الصحية

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1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).
– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.
2- صحفي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
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2- صحفي:
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