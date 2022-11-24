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وظائف للرجال والنساء في التخصصات الصحية

2022-11-24 الساعة 9:54
وظائف للرجال والنساء في التخصصات الصحية
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف :

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).
– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.

2- صحفي:

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– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
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2- صحفي:
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