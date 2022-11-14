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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الاستعداد للعمل في أي وقت.
3- أن لا يكون على رأس عمل آخر.
4- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
ويكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي:
– يبدأ التقديم على الوظائف بمشيئة الله اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م ولمدة يوم.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا