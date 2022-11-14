أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الاستعداد للعمل في أي وقت.

3- أن لا يكون على رأس عمل آخر.

4- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

ويكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي:

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم على الوظائف بمشيئة الله اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م ولمدة يوم.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا