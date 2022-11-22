وظائف نسائية في إمارة المدينة المنورة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة توفر عدد من الوظائف الإدارية (نساء) على المرتبة (التاسعة) عن طريق التعاقد، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.