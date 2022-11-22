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على المرتبة التاسعة عن طريق التعاقد

وظائف نسائية في إمارة المدينة المنورة

2022-11-22 الساعة 8:55
وظائف نسائية في إمارة المدينة المنورة
المواطن - الرياض

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أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة توفر عدد من الوظائف الإدارية (نساء) على المرتبة (التاسعة) عن طريق التعاقد، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي بحث قضايا ممارس أول – عدد 3 وظائف (المرتبة التاسعة).

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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