وفاة أكبر معمّر ياباني

توفي شيجيرو ناكامورا، المعروف بأنه أكبر رجل ياباني سنًّا، عن عمر ناهز 111 عامًا في مقاطعة هيروشيما.

وبحسب موقع البيان، ولد ناكامورا في 11 يناير من عام 1911 في جينسيكيكوجن في المقاطعة الواقعة بغرب اليابان.

الأكبر سنًّا

بعد موت ناكامورا أصبح جيسابورو سونوبي (111 عامًا) من مقاطعة تشيبا الرجل الأكبر سنًّا في اليابان.