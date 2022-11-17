وفاة أكبر معمّر ياباني

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة
توفي شيجيرو ناكامورا، المعروف بأنه أكبر رجل ياباني سنًّا، عن عمر ناهز 111 عامًا في مقاطعة هيروشيما.
وبحسب موقع البيان، ولد ناكامورا في 11 يناير من عام 1911 في جينسيكيكوجن في المقاطعة الواقعة بغرب اليابان.
بعد موت ناكامورا أصبح جيسابورو سونوبي (111 عامًا) من مقاطعة تشيبا الرجل الأكبر سنًّا في اليابان.